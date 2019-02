Pallamano Ventimiglia, la Senior vola nella fase 'Eccellenza' nel segno di Poli Lina: "Siamo solo a metà strada, non dobbiamo perdere la concentrazione"

La Pallamano Ventimiglia grazie alla vittoria interna contro il Beausoleil si è aggiudicata il pass alla seconda fase 'Eccellenza' del campionato francese Senior delle Alpi Marittime, un traguardo raggiunto giocando e incantando.

"Siamo solo a metà strada". Tra i protagonisti di questa prima fase, in casa giallonera, c'è Poli Lina. Il giocatore è capocannoniere del campionato e a Rivierasport.it analizza questo obiettivo centrato: "Siamo contenti di essere passati alla fase più importante di questo campionato - esordisce Lina - non avendo perso neanche partita, però siamo solo a metà strada e non dobbiamo perdere la concentrazione. La nostra squadra quest'anno è formata da giocatori molto giovani e l'obbiettivo provinciale di questa stagione è proprio quello di farli crescere ed acquisire esperienza".

"Essere cannoniere, soddisfazione personale". Poli Lina è il cannoniere di questo campionato e di questo ci tiene a ringraziare la sua squadra: "Essere capocannoniere è una soddisfazione personale che ti sprona a migliore ancora di più in futuro. Per questo voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra - sottolinea il giallonero - perché senza di loro non sarebbe possibile essere lì in alto davanti a tutti. Ma questa non è la mia miglior stagione in carriera, anche perché nei anni prima mi sono levato qualche soddisfazione sia Serie A2 sia alle finali nazionali giovanili: in generale sto vivendo una bella stagione".

"Dedica speciale per Josè da Silva". Il giocatore si sbilancia anche sulle dediche per questo suo momento magico ma una è particolare: "Una dedica speciale va per primo ai miei genitori, all'allenatore Pippo Malatino e a tutti gli amici che mi stanno vicino. Ma soprattutto ad persona che è mancata più di un'anno fa, il quale è stato come un secondo padre e che mi ha insegnato tutto quello che sapeva riguardo questo sport: Jose da Silva".

"Vogliamo provare a vincerlo". Ma Poli Lina fissa anche il prossimo obiettivo per la Senior della Pallamano Ventimiglia: "L'obbiettivo di questa seconda parte di stagione è chiaramente quello di provare a vincerlo - sottolinea Poli Lina - perché siamo sicuri nei nostri mezzi. Siamo un bel gruppo unito che secondo me può farcela ad arrivare fino in fondo".