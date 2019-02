Basket. Blue Ponente, nel campionato di Serie C femminile è sconfitta contro il Sidus Genova (VIDEO)

Fine settimana ricco di match quello trascorso per le formazioni del Blue Ponente Basket.

SERIE C

Sidus Genova-Blue Ponente Basket 50-43 (14-12, 14-10, 13-13, 9-8)

Sidus: Patrone 16, Zichinolfi 10, Ottaviani 7, Barbagelata 4, Saturnino 4, Rossi (cap) 3, Grosso 2, Pieri 2, Zappia 2, Sobrero, De Moro ne, Fabbri ne - All. Razzetti, Nosari

Blue Ponente: Olivari 22, Manzella 8, Lia 4, Zagari 3, Bagalà 2, Cotterchio 2, Poracchio 2, Fresco, Grisi, Merano, Raele, Smorto (cap) - All. Favari

Trasferta amara a Genova per la prima squadra di coach Favari, che non riesce a dare la zampata necessaria per portarsi a casa la prima vittoria in una partita oggettivamente non impossibile. "Mi dispiace molto per la sconfitta, sono sicuro fosse una partita alla nostra portata. Si è notata la differenza di età in campo, con le nostre ragazze molto più giovani e quindi meno esperte delle avversarie - dice il coach - nei momenti critici della partita questa differenza si è sentita parecchio. Il campionato di serie C per le nostre serve proprio a questo, imparare tutte quelle cose che vanno oltre alla tecnica individuale. Sono sicuro che al termine di questo anno di esperienza avranno imparato tantissimo. Ho visto comunque un buono spirito da parte di quasi tutte le ragazze coinvolte", conclude Favari.

UNDER 14

Blue Ponente Basket - San Rocco di Vernazza Meeting 61-44 (11-16, 19-8, 19-9, 12-11)

Blue Ponente: Siccardi S. 25, Tomatis 18, Maritano 5, Siccardi B. 5, Lupano (cap) 3, Bajrami 2, Vignola 2, Pantani 1, Michelini, Pareto, Pittella, Rivetto - All. Gasparotto

San Rocco: Carta (cap) 12, Vassallo E. 12, Bacigalupo 8, Jat 4, Pescetto 4, Campanale 2, Vassallo F. 2, MIcangeli, Pezzolo - All. Bargagna

Bella prova di carattere e referto rosa per le giovani under 14 del duo Gasparotto/Munerol, che reagiscono allo svantaggio iniziale e superano in casa le avversarie del San Rocco di Vernazza. Partita equilibrata per i primi due quarti, con le ponentine leggermente sottotono rispetto al loro standard. Grande ripresa nel terzo quarto, grazie ad un ottimo pressing difensivo. "Soluzioni in attacco spesso originali, a volte forzate, ma efficaci, che hanno anche permesso di far segnare alla new-entry della squadra, Elisa Pantani, il primo canestro della sua carriera" dicono le coach. "Nel complesso siamo soddisfatte della prestazione".

UNDER 13

Basket Cairo - Blue Ponente Basket "B" 20-50

Referto rosa anche per le giovanissime under 13 della squadra "B". E' stata una partita dove le ragazze ponentine hanno iniziato decisamente meglio rispetto alla compagine di casa favorite anche dal fatto che Cairo é stata poco fortunata in alcune conclusioni. I restanti tempi sono stati piu equilibrati ma le ragazze hanno vinto meritatamente con ampio margine. "La partita é stata piu impegnativa di ciò che dice il risultato finale ma le ragazze sono state brave a giocare con intensità e tutte le dodici convocate hanno dato il loro contributo - dice il coach - quindi un in bocca al lupo di pronta guarigione a Gaia che si é infortunata durante la partita".