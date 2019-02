Calcio, Eccellenza. Imperia, Nicholas Costantini è tra i trascinatori dei neroazzurri: "Siamo in crescita e ci crediamo"

Inutile nasconderlo, tutta l'Imperia e tutta la città comincia davvero a credere in un possibile salto di categoria. La parola magica è Serie D, ma la strada per i colori neroazzurri è ancora lunga e in salita in un campionato molto equilibrato come mai visto.

"Stiamo vivendo un buon momento". In casa neroazzurra esterna tutta la sua soddisfazione il centrocampista Nicholas Costantini, autore della prima rete domenica scorsa contro il Busalla: "Stiamo vivendo un buon momento - dichiara il mediano - la squadra è in crescita e sta trovando una buona continuità. Nei 16 risultati utili c'è stato qualche pareggio di troppo e abbiamo subìto nel finale troppe rimonte, ma questo deve essere per noi una lezione. Ci crediamo come è giusto che sia, perché siamo l'Imperia e dobbiamo giocare per vincere. E' un campionato molto equilibrato dove siamo tante squadre e resterà in alto chi sarà più continuo e chi commetterà meno errori la spunterà".

"Dobbiamo pensare a fare il massimo". Costantini torna sulle dimissioni di Denis Muca, ma guarda al futuro con ottimismo: "Sicuramente l'addio di Denis Muca è stato uno scossone e ci manca - sottolinea Costantini - però chi ci segue cerca di non farci mancare nulla e non possiamo lamentarci. Noi dobbiamo pensare solo a fare il massimo in campo e in questo il mister è molto bravo a tenere sempre alta la tensione senza perdere mai di vista l'obbiettivo".

"Sarebbe bello vincere con la maglia della mia città". Per l'ex centrocampista di Savona, Argentina Arma e Sanremese è un'ottima stagione: "Ma non so se sia la mia miglior stagione - continua il centrocampista - credo che anche ad Arma ho vissuto stagioni molto buone. Spero di continuare a dare il mio contributo fino alla fine, perché per me sarebbe davvero un emozione speciale riuscire a vincere il campionato nella mi città".

"L'Angelo Baiardo? Partita tosta ed equilibrata". Domenica pomeriggio i neroazzurri saranno impegnati sul campo dell'Angelo Baiardo, una trasferta insidiosa: "Domenica sarà una partita tosta ed equilibrata come tutte le domeniche, sarà una frase banale ma in questo momento la classifica va guardata con moderazione. Siamo in tante a giocarcela - evidenza Costantini - e ogni settimana c'è qualche scontro diretto e tutto può cambiare".