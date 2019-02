Calcio, Eccellenza. Ventimiglia, Daniele Principato non cerca alibi: "Abbiamo perso un po' di fiducia, dobbiamo ritornare quelli di prima"

Il Ventimiglia sta vivendo un periodo particolare nel campionato di Eccellenza e il pareggio interno contro l'Alassio ne è la conferma. I granata vanno in vantaggio spesso ma non riescono a gestire al meglio il risultato e vengono ripresi.

"Cosa non funziona? Ce lo chiediamo ogni giorno". A Rivierasport.it analizza la situazione non semplice in casa granata l'esperto centrocampista Daniele Principato: "Siamo in un momento non semplice e dobbiamo tirarci fuori. Cosa non funziona? Ce lo chiediamo ogni giorno, penso che la squadra ha perso un po' di fiducia. Dobbiamo ritornare quelli di prima - sottolinea il centrocampista - e capire che siamo forti: non meritiamo questo posto in classifica.

"Prestazione contro l'Alassio un po' troppo sotto tono". Il mediano torna sul pareggio contro l'Alassio FC: "La prestazione contro l'Alassio è stato un po' troppo sotto tono - commenta il mediano granata - noi non siamo una squadra che deve fare questo calcio, ma molto di più anche se i gialloneri sono una buona squadra".

"Valdivara avversario complicato". Principato guarda alla sfida di domenica sul campo del Valdivara fanalino di coda, ma non si fida: "Contro il Valdivara sarà una partita molto dura - evidenza Principato - anche se andiamo ad incontrare l'ultima in classifica. Loro sono un avversario difficile e per niente rassegnato e domenica scorsa ha perso 2-1 a Finale. Troveremo una squadra e un campo molto duri. Questa trasferta vale molto per noi, andremo là per fare i tre punti".