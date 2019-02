Calcio. Sanremese, il talento Francesco Pellicanò convocato nella Rappresentativa Nazionale LND Under 17

Grande soddisfazione in casa Sanremese per la convocazione nella Rappresentativa Nazionale LND Under 17 del giovanissimo talento Francesco Pellicanò.

L'attaccante dovrà rispondere così alla convocazione per il raduno fissato al prossimo 29 gennaio, in vista di una gara amichevole a centro sportivo di Tirrena, in provincia di Pisa.

Pellicanò è stato fatto esordire nella prima squadra della Sanremese da mister Alessandro Lupo, che ha il grande merito come la società matuziana di aver creduto in un prodotto del proprio settore giovanile.