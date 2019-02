Atletica. Grande prova della sanremese Miriam Bazzicalupo alle Manie

Si è svolta nell'entroterra del finalese, alle Manie, la prima prova regionale di "cross", la corsa campestre per eccellenza. in gara tutte le società della regione con le loro categorie, tempo ideale per un impegno invernale e tracciato duro e impegnativo.

Bazzicalupo show. La nostra provincia era presente soprattutto con i più giovani e solo la Foce Sanremo era in grado di schierare una squadra senior competitiva ma,in particolare, era in grado di vincere la gara assoluta femminile,la più lunga e blasonata con la sua punta di diamante, Miriam Bazzicalupo. L'atleta sanremese, cresciuta correndo nel parco di villa Ormond e sulla passeggiata a mare, ha battuto in una volata mozzafiato, una quotata genovese, che incontrerà a La Spezia, nella seconda prova regionale.

La squadra Senior della AS Foce. La squadra Senior della Foce è una novità in provincia. Si tratta di quattro amici, di quattro corridori che giornalmente si ritrovano sulla pista di Pian di Poma: Alessandro Castagnino, consigliere della società, Daniele Carlini, Luca Olivero, consigliere Fidal regionale e ultimo arrivato Denis Capillo. Nell'ordine di arrivo generale, tutti hanno tagliato il traguardo tra i primi venti, con Capillo al 4° posto e insieme hanno insidiato le forti compagini dell'Arcobaleno e della genovese Cambiaso Riosso.

Gli altri risultati. Ma la Foce resta una società vivaio che gli atleti se li crea. Ed ecco, in tante categorie giovanili, i suoi atleti, che crescono in asrmonia. Tra le "ragazze" troviamo Giulia De Crisofaro (8a) seguita da Marta Paonessa e Linda Bonacini; tra i "ragazzi" Emanuel Bshmeta,Francesco Carota e Andrea Garibbo; tra i cadetti Mattia Paonessa, Andrea Guazzoni e Ivan Da Sacco, tutti vicini in un folto gruppo di partenti; tra gli allievi il volonteroso Luca Cirillo.

Prossima tappa a La Spezia il prossimo 17 febbraio. Saranno in gara anche le categorie esordienti dove la Foce vanta diverse belle individualità.