Rugby. Grandi risultati per i giovani del Reds Imperia a Sanremo (FOTO)

Si riparte! Con l’arrivo del nuovo anno, arriva il primo Raggruppamento FIR del 2019 a Sanremo, su un campo flagellato da un vento freddo si è visto una prestazione decisa e fruttuosa che ha portato sorrisi e nuova linfa al team dei Reds Rugby Imperia

In campo gli Under 6 e Under 8, che alla luce di quanto visto nella città matuziana, sono le compagini più giovani e con il numero di piccoli atleti maggiori nelle province di Imperia e Savona, sintomatico di un lavoro dedicato al mini-rugby in evoluzione e gestito da educatori e dirigenti attenti alle esigenze dei piccoli.

I Reds non solo coinvolgono i neo-atleti ma anche le famiglie in maniera completa, tanto che a bordo campo hanno fatto capolino non solo i genitori e fratelli ma anche i nonni e anche i bis-nonni, creare interesse per il movimento rugbystico passa per tutte le generazioni, l’impegno della società REDS è anche questo, tentare di dare ai bambini riferimenti in famiglia e non di figure mistiche che vogliono sostituirsi ad essa.

Veniamo quindi a ciò che si è visto in campo. Under 6: piccoli e con tanti neofiti, un po’ spaesati ma comunque combattivi hanno tenuto testa alla altre due sole compagini: Cogoleto e Province dell’Ovest, i più “anziani” hanno anche tirato fuori dal cilindro baby-placcaggi che hanno allibito gli accompagnatori, nel complesso una prestazione dignitosa e con alla base il divertimento. Bravi i piccoli Lorenzo, Benedetto, Sebastiano, Leonardo, Francesco, Thomas, Mattia; rimangono a casa influenzati, Riccardo, Niccolò,Thomas 2.

Under 8: la musica in questa categoria sta cambiando, un bel raggruppamento per i Reds che stanno mettendo le basi per la futura U.10. Un gruppo che ha come protagonisti: Nicolò, Joele, Gioele, Manuel, Fabio, Leonardo, Ivan, Beniamino, Filippo, Luca, Sebastian; l’influenza ha colpito anche Gabriele, Francesco, Sofia, Alessia, Mattia, Manuel 2.

Chapeau alle formazioni del Cogoleto e Prov. Ovest 1, che si affermano nel raggruppamento e con le quali i REDS hanno dato tanto in termini di fatica e impegno, tutto mestiere che entra direbbe qualcuno. Contro invece i pari età di Sanremo, Imperia, Savona e Prov. Ovest 2 gli allenamenti hanno dato i frutti sperati e una buona dose di fiducia che serve sempre ai bambini. Soddisfazione personale da parte di tutti i piccoli ruggers e dei tecnici/educatori presenti, inizio anno positivo sotto tutti i fronti.



I risultati dati dall’organizzazione del raggruppamento:

REDS – Imperia 5-4

REDS – Sanremo 3-3

REDS – Prov. Ovest1 0-5

REDS – Prov.Ovest2 6-1

REDS – Savona 5-0

REDS – Cogoleto 1- 6