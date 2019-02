Vela. Sarà un 2019 intenso per lo Yacht Club Sanremo

Sarà un altro anno intenso e ricco di manifestazioni per lo Yacht Club Sanremo Compagnia della Vela, il sodalizio della Riviera dei Fiori guidato da Beppe Zaoli, con un calendario molto fitto di eventi sportivi di livello internazionale e alcune punte di diamante, sia per le classi olimpiche che per l’altura.

Si inizierà con la Carnival Race, dal 21 al 24 febbraio, regata riservata alle classi 420 e 470, che vedrà schierati circa 200 equipaggi provenienti da una ventina di nazioni differenti, a cui seguirà, dal 1 al 3 marzo una Nazionale per le stesse classi.

Il mese di marzo vedrà anche la disputa della International Dragon Cup, dal 14 al 17, manifestazione internazionale della classe Dragone che visita con successo Sanremo da molti anni.

Dal 6 al 14 maggio, l’élite della classe olimpica 470 si ritroverà per la disputa del Campionato Europeo Open con una stima di diverse decine di equipaggi da tutto il mondo, fra cui alcuni persino dalla Cina e dal Giappone. L’organizzazione sarà a cura dello Yacht Club Sanremo che per l’occasione farà base alla Marina degli Aregai di Santo Stefano al Mare.

A giugno, il giorno 7, come ormai tradizione da Sanremo partirà la regata di collegamento con Saint-Tropez per la classicissima Giraglia. Oltre all’aspetto sportivo l’evento sarà arricchito da una partenza notturna, con il colpo di cannone sparato a mezzanotte, preceduta da uno spettacolo di fuochi d’artificio.

Pochi giorni di sosta e arriverà il secondo, importante campionato continentale organizzato dallo Yacht Club questa volta per le barche d’altura: l’Europeo IRC, in programma dal 23 al 29 giugno.

L’associazione Internazionale Dragoni ha scelto lo YCS per un evento unico, la regata di celebrazione dei 90 anni di vita del monotipo creato nel 1929 dal progettista norvegese Johan Anker e che non ha mai smesso di raccogliere consensi fra i velisti di tutto il mondo.

La Dragon 90th Anniversary Regatta, a cui è prevista la partecipazione di oltre 250 barche, si svolgerà dal 5 all’11 ottobre. Molte presenze di rilievo fra i velisti, con campioni mondiali, olimpici e internazionali che si sfideranno nelle acque liguri.

Per chiudere in bellezza, dal 14 al 20 ottobre, il Campionato Italiano Open J70, a cui è previsto parteciperanno imbarcazioni anche con bandiera non italiana.

Oltre alle manifestazioni veliche di livello, lo staff dedicato dello Yacht Club Sanremo continuerà a seguire le squadre agonistiche Optimist e 420, che hanno riservato molte soddisfazioni nelle ultime stagioni. I giovani velisti, oltre a stage e allenamenti in Liguria, prenderanno parte a diverse regate in Italia e all’estero tra cui i campionati europei e mondiali.

Continuano anche nel 2019 le collaborazioni con yacht club internazionali, in special modo con lo Yacht Club de Monaco, con cui il sodalizio ligure organizza da diversi anni il Trophée Grimaldi sul percorso Sanremo - Montecarlo e ritorno.

Il calendario completo delle regate 2019, con i bandi di regata e i moduli di iscrizione, è disponibile a questo link

La tradizione delle regate veliche a Sanremo risale ai primi del ‘900, sebbene la costituzione della Compagnia della Vela avvenne solo nel 1920, Sin dagli albori la Compagnia della Vela ospitò manifestazioni importanti e di alto profilo, poi nel 1930 confluì nella Lega Navale Italiana. Nel 1947 la Compagnia della Vela fu ricostituita e quasi dieci anni dopo, nel 1956, divenne Yacht Club Sanremo, pur mantenendo anche la precedente denominazione.

Nel 1953 la Compagnia della Vela ha contribuito alla nascita della regata della Giraglia, diventata una classica della vela d'altura in Mediterraneo. Con il passare degli anni l'attività si è progressivamente spostata dalle derive alle regate d'altura per cui, dal 1981, è stato avviato il Campionato Invernale West Liguria per le classi d'altura, Oltre a queste manifestazioni classiche lo Yacht Club ha sempre organizzato Campionati Mondiali, Europei e Italiani che hanno fatto la storia della vela nazionale.

La sede dello Yacht Club, completa di banchine per l’ormeggio dei soci, una zona tecnica e aree ricreative, si trova sul Molo Nord di Porto Vecchio a due passi dal centro storico cittadino, dove trovano posto anche gli uffici e il ristorante. Le attività sportive e sociali dello Yacht Club Sanremo sono supportate dagli sponsor istituzionali: Comune di Sanremo, Abate Gioielli, Gruppo Cozzi Parodi, Portosole Sanremo e Hotel Royal.