Niente Coppa Davis per Fabio Fognini. Il tennista di Arma di Taggia ha chiesto di non essere convocato per la trasferta a Calcutta con la nazionale azzurra, per curarsi ad un infortunio.

Fognini riposerà così prima di tornare in campo nei prossimi tornei in calendario e il Capitano della nazionale italiana dovrà fare a meno dell'armese che ha qualche problema al piede destro.

L'Italia del Tennis giocherà la delicata sfida contro l'India i prossimi 1 e 2 febbraio senza il suo uomo principe.