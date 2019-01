Imperia Sci, dominio assoluto in Coppa Liguria a Limone Piemonte

Ancora dominio assoluto per l'Imperia Sci che ha conquistato due vittorie sulle nevi di Limone Piemonte dopo la doppietta dello scorso week end . La compagine imperiese infatti, dopo essersi aggiudicata la classifica a squadre dei due slalom giganti di sabato 12 ad Artesina e di domenica 13 a Limone, si è ripetuta vincendo anche nello slalom speciale “Trofeo Antica Trattoria Torre” di questo sabato ed nel Memorial Macciò di slalom gigante di domenica validi entrambi per la Coppa Liguria e per la qualificazione ai Campionati Italiani.

Al raggiungimento di questi ottimi risultati da parte della squadra del Presidente Luca Laurano hanno contribuito tutti gli atleti , in particolar modo quelli più volte piazzatisi sul podio che hanno praticamente dominato soprattutto nella categoria children (ragazzi e allievi).

In evidenza Pagani Elisa che ha conquistato 4 vittorie in 4 gare nella categoria Allieve, Russi Matteo (cat. Ragazzi) e Salsotto Pietro (cat.allievi) che si sono imposti in tre gare, Goich Angelica (cat ragazze) in due, Madonna Silvia (cat.ragazze) e la piccolissima Brizzi Sofia (cat.super-baby) con 1 vittoria a testa.

Da segnalare anche il piazzamento sui gradini del podio di Conti Umberto, Laurano Silvia, Ghione Matteo, Badino Alberto, Ghione Valentino, Parolini Pietro e Lupi Guglielmo piazzatisi comunque davanti ad un nutrito gruppo di atleti nelle diverse categorie che mai come quest’anno hanno avuto un numero cosi alto di partecipanti.

Inoltre hanno contribuito, con vari piazzamenti, alla conquista delle quattro Coppe di società, Marta Pavone, Sara Russi, Francesca Grondona, Giorgia Badino, Alberto Badino, Giovanni Ricci, Francesco Leone, Sofia Francioli, Angela Martinengo, Julie Anzalone, Beatrice Riccardi, Matilde Puleo, Emma Riva, Cristian Ramella, Matteo Ramella, Gregorio Lupi, Tommaso Corte, Matteo Leone, Pietro Capello, Marco Badino, Giulia Garozzo, Domenico Finos, Mattia Sangineto, Maria Senes, Nicolò Grondona, Cristina Robotti, Luca Pavone, Francesco Finos, Francesco Badino.

Il Presidente Laurano: "Sono soddisfatto ed entusiasta per questi importanti risultati dovuti soprattutto ad una costante e dura preparazione iniziata già nel corso dell’estate sui ghiacciai, proseguita in autunno e durante le vacanze natalizie grazie al professionale e indispensabile contributo degli allenatori Brizzi Silvano, Pagani Emanuele, Risso Veronica, Piccioli Mattia e Pagliero Lorenzo".

Ora l’attenzione si sposta alla gara di sabato 2 febbraio valida per qualificazione al Trofeo Pinocchio per tutte le categorie e, nella settimana successiva dal 3 all’8 febbraio, alla Finale del Trofeo Interappennico, riservato alla categoria Children , che si svolgerà sulle nevi di Campitello Matese con quattro gare di Slalom Gigante, Slalom Speciale, SuperG e Skicross