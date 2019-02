Calcio a 5. Le ragazze della Scuola Media Nobel campionesse regionali

La scuola media Nobel a valanga nel campionato provinciale di calcio a cinque che si è disputato sui campi dei Piani di Imperia. Le ragazze si sono laureate campionesse provinciali superando l'agguerrita formazione del Riva Ligure in in in un'accesa finale.

La squadra era composta da: Matilde Paolino, Alyssa Campanale, Chiara Villotta, Caterina Canale, Anna La Mura, Diana Di Ridolfo, Fabiana Smeraldo, Beatrice Finamore, Veronica Casella, Caterina Lo Re.



Nella stessa giornata i ragazzi del prof. Banaudi hanno superato nell'ordine le squadre della Pascoli, Bordighera e Riva Ligure e nella finale vinta con il punteggio di 10-1 hanno conseguito il titolo di campioni provinciali.

Formazione: Di Zio, Galli, Vitamina, Bellante , Camerino, Colombi, Pavone, Barbagallo, Castelli, Gramegna.

Ora per entrambe le formazioni è in programma la finale regionale per l'accesso alla fase nazionale.