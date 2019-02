Calcio, Eccellenza. Le decisioni del Giudice Sportivo: fermato anche mister Tarabotto

Queste le decisioni del Giudice Sportivo di Eccellenza:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 MOLASSANA BOERO A.S.D.

Per non aver impedito l'accesso all'area riservata di una persona, non in distinta, ma indossante la tuta sociale, che, a fine gara, colpiva con due manate la porta dello spogliatoio della terna, protestando.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

Maurizio Verrini (Rapallo) Allontanato

Luca Tarabotto (Vado) Allontanato

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

Mateo Gaston Carro Gainza (Albenga)

Niccolò Monti (Busalla)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

Marco Vigano (Alassio FC)

A fine gara si spintonava reciprocamente con un avversario, senza conseguenze lesive

Lorenzo Serra (Ventimiglia)

A fine gara si spintonava reciprocamente con un avversario, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR )

Stefano Cilia (Sammargheritese)

Federico Sanguineti (Sammargheritese)

Simone Allegro (Ventimiglia

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

Erri Praino (Albenga)

Marco Di Fraia (Rapallo)

Luca Sammartano (Ventimiglia)

Claudio Scognamiglio (Ventimiglia)

AMMONIZIONE (VII INFR)

Marco Vigano (Alassio FC)

Arturo Ymeri (Rivarolese)

AMMONIZIONE (VI INFR)

Antonio Verrini (Rapallo)

Fabio Oliviero (Rivarolese)

AMMONIZIONE (III INFR)

Giuliano Lobascio (Busalla)

Tommaso Moretti (Busalla)

Simone Rapetti (Molassana)

Federico Gallio (Sammargheritese)

Hamza Oubakent (Vado)

Daniele Puddu (Vado)

Pietro Daddi (Ventimiglia)

AMMONIZIONE (II INFR)

Emilio Augustin Battipiedi (Alassio FC)

Emiliano Valenti (Angelo Baiardo)

Alessandro Bruzzone (Cairese)

Gianmaria Genta (Finale)

Lorenzo Scalia (Finale)

Lorenzo Vallerga (Finale)

Giorgio Alessan Del Cielo (Sammargheritese)

Luciano Masi (Sammargheritese)

Riccardo Maria D'Antoni (Vado)

Massimiliano Illiante (Vado)

Lorenzo Marmiroli (Vado)

AMMONIZIONE (I INFR)

Fabio Moretti (Cairese)

Luca Realini (Cairese)

Lorenzo Liguori (Genova Calcio)

Matteo Rossi (Rapallo)

Mattia Piantoni (Ventimiglia)