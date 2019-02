Calcio non vedenti: inizio d'anno positivo per il sanremese Fabrizio D'Alessandro che punta alle Paralimpiadi 2020

Inizio d'anno molto positivo per il sanremese Fabrizio D'Alessandro. Infatti dal punto di vista sportivo diverse soddisfazioni si sono concretizzate affermativamente per l'atleta di calcio a 5 per non vedenti sia con la propria squadra che con la Nazionale italiana di categoria.

Nella partita del campionato nazionale FISPIC di calcio a 5 B1 (ciechi assoluti), valevole per la quinta giornata del girone di andata, disputata domenica mattina scorsa contro la Roma 2000 a Pegli, la Liguria Calcio Non Vedenti ha prevalso per 2-0 e in più D'Alessandro è stato nuovamente convocato nella Nazionale italiana che nel fine settimana si radunerà a Roma presso il centro di preparazione paralimpica in Via delle Tre Fontane, di recente inaugurazione, per continuare il percorso di allenamento e avvicinamento all'Europeo di categoria che si svolgerà dal 15 al 25 settembre nella stessa location.

D'Alessandro tra l'altro afferma: “Spero che il periodo sfavorevole sia terminato e che il 2019 sia un anno di riscossa. Infatti una serie di negative vicissitudini si erano addensate attorno al nostro team al punto che dopo 4 partite eravamo ultimi nella classifica del campionato, ma con la vittoria contro i capitolini abbiamo fatto un bel balzo in avanti raggiungendo il 4° posto e a soli 2 punti di distanza dal ‘Quarto tempo’ di Firenze attualmente terza. Inoltre, dopo quasi 6 mesi di astinenza, finalmente domenica ho risegnato. La mia ultima marcatura risaliva al 24 giugno 2018 nel torneo di Bruxelles (Belgio) contro il Neuchâtel. A quella manifestazione presero parte, oltre agli stessi svizzeri, i padroni di casa dell'Anderlect, gli inglesi del Liverpool e la Liguria Calcio Non Vedenti. Dopo quell'evento, dei grossi problemi fisici si sono accaniti col sottoscritto, al punto che ho rischiato di dover smettere di giocare. Infatti ho passato luglio, agosto e settembre a curare un grosso edema interno al ginocchio sinistro che mi impediva addirittura di fare le scale e di deambulare fluidamente! Per fortuna poi da ottobre ho potuto riprendere l'attività sportiva e oggi, a 47 anni, sento che posso dare ancora tanto sia sotto il profilo fisico che dell'esperienza. Come accennato sopra, quest'anno gli Europei di calcio a 5 per non vedenti si svolgeranno in casa nostra, quindi dovremo dare il massimo per rappresentare al meglio l'Italia! Nella precedente edizione di Berlino gli Azzurri si posizionarono al 7° posto, ma questa volta si punta decisamente più su! Tra l'altro, se si raggiunge il podio, ci si potrebbe qualificare alle Paralimpiadi di Tokio 2020, credo proprio l'apogeo per ogni atleta! Lo Staff tecnico della nostra Nazionale ha predisposto un percorso per arrivare il più pronti possibile all'appuntamento. A marzo del 2018 ha fatto partecipare la squadra al torneo internazionale di Istambul (Turchia), al quale presero parte anche la Spagna, la Russia e i padroni di casa. Ad aprile gli Azzurri parteciparono al torneo internazionale di Batumi (Georgia) e in maggio al torneo di Silvi marina (Pe). Dopo di che, per il cronico problema dei fondi, non è stato fatto più alcun che, quindi si arriva all'odierno raduno tecnico romano. Nei prossimi mesi gli Azzurri potrebbero prendere parte a qualche torneo, ma è tutto in divenire!”

D'Alessandro conferma che, se non subentreranno impedimenti, quello di settembre sarebbe il suo 7° Europeo, quindi tiene particolarmente a coronare al meglio la propria carriera calcistica!