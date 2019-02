Calcio, Promozione. Taggia, è caccia alla vetta: ma c'è l'ostacolo Arenzano da saltare

Il Taggia va a caccia della vetta. I giallorossi sono a tre punti dalla capolista Ospedaletti e ora non vogliono più nascondersi. Nelle ultime tre partite giocate i ragazzi di mister Maiano hanno totalizzato 5 piunti, frutto dei pareggi contro Sanstevese e Bragno, ma del colpo in rimonta ottenuto contro la Sestrese.

Tra campionato e coppa. Il momento è importante ma con Maiano in panchina la squadra è sempre stata a ridosso della vetta e realizzato un grande calcio. Il bilancio non può essere che positivo, visto che anche in Coppa Italia Peromozione i giallorossi stanno andando a gonfie vele riuscendo a tagliare il traguardo della finale che disputeranno contro il quotato Rivasamba.

Obiettivo Arenzano. Il prossimo avversario in campionato si chiama Arenzano. La trasferta sul campo dei genovesi sarà molto insidiosa, ma il Taggia ci arriva favorito visto la posizione di classifica dei locali che sono reduci dalla cinquina subìta contro la Sanstevese.

Pronesti stop. Ma l'infermeria, aspettando ilr ecupero in pieno di bomber Rovella, aumenta. Anche il portiere Francesco Pronesti è finito ai box per un problema alla mano e dovrà essere operato: un problema in più per mister Maiano che punterà tutto sul giovane Prato.