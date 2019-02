Sanremo Rugby, Mattia Pangallo del Sanremo Rugby convocato in rappresentativa Under 14

+Grande soddisfazione per il Sanremo Rugby, uno degli atleti della squadra matuziana, Mattia Pangallo, classe 2005, è stato convocato per un allenamento collettivo in rappresentativa under 14.

L’allenamento si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 23 Gennaio presso il campo di Imperia, di estrema importanza poiché questi allenamenti collettivi servono come sedute di osservazione per la selezione ligure. Per la prima volta a partecipare è un ragazzo del Sanremo Rugby, soddisfatti i vertici della società e gli allenatori, consci che l’importante lavoro svolto dalla squadra sta dando buoni risultati,come sempre saranno tutti concentrati a lavorare per portare a casa sempre maggiori successi.

Ricordiamo che sabato 26 Gennaio alle ore 15.00 la squadra Under 14 del Sanremo Rugby sarà impegnata a Cogoleto (Sv) in un triangolare contro le squadre del Savona e del Cogoleto.

Ricordiamo che gli allenamenti continuano presso il campo di Pian di Poma a Sanremo tutti i martedì e giovedì dalle 17.30 per tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono conoscere e praticare il Rugby.