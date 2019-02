In onda su sky sport lo speciale dedicato alla ‘Sanremo Marathon’ con le immagini della gara e del territorio

I momenti salienti della Sanremo Marathon e gli scorci più suggestivi del ponente ligure, sono i protagonisti del servizio speciale che sta andando in onda in questi giorni su Sky Sport all’interno del format “Icarus”. Durante la nota trasmissione viene infatti riproposta la maratona di Sanremo, disputata lo scorso 9 dicembre, che ha percorso la pista ciclopedonale e attraversato alcuni caratteristici borghi marinari. Icarus, in onda su Sky Sport e Sky Sport Arena, è una trasmissione divenuta ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport outdoor, con puntate dedicate ad eventi, avventure e storie speciali "alla ricerca del limite".

La Sanremo Marathon è stata seguita dalle telecamere di Icarus dal suo interno, con immagini suggestive degli atleti in gara e interviste ai protagonisti. Una parte importante è stata riservata al territorio e alle sue bellezze, con un grande ritorno promozionale e turistico per tutto il ponente ligure. Sotto il servizio.

Durante la trasmissione il vicecampione del mondo di corsa in montagna Gabriele Abate (giunto 2° nella maratona) ha invitato tutti i podisti alla Run for the Whales 2019, in calendario il prossimo 22 Giugno a Sanremo, per correre una delle gare in programma (mezza maratona, 10 Km e Family Run). Tutte le competizioni si svilupperanno lungo la bellissima pista ciclopedonale del ponente ligure affacciata sul mare, ricalcando in parte il percorso della Sanremo Marathon. Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale della manifestazione www.runforthewhales.it.