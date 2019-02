E' morto lo storico tifoso della Sanremese Sandro Panizzi: il cordoglio dei tifosi matuziani

Gli Irriducibili Sanremo si stringono attorno all'amico Giancarlo Panizzi per la morte del padre Sandro. Grande tifoso della Sanremese, ha seguito assieme alla moglie per moltissimi anni la squadra sia in casa che in trasferta.

Buona parte delle foto degli anni '70 dell’archivio fotografico degli ‘Irriducibili’ sono state scattate proprio da lui. Alcuni anni fa le donò assieme ad altre foto che riguardavano i festeggiamenti a Sanremo per i Mondiali del 1982 della Nazionale italiana.

A Giancarlo e alla sua famiglia le più sentite condoglianze degli Irriducibili Sanremo, alle quali si associano quelle della nostra redazione.