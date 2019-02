Calcio, Eccellenza. Imperia nella tana dell'Angelo Baiardo: i convocati di mister Buttu

Imperia in cerca dei tre punti, in questo diciottesimo turno del campionato d'Eccellenza, ospite sul campo "XXV Aprile" dell'Angelo Baiardo.

Tutto è possibile complice lo scontro diretto tra Genova Calcio e Cairese dove, in caso di pareggio o sconfitta dei genovesi e di vittoria della squadra nerazzurra, l'Imperia conquisterebbe il primo posto in classifica.



Tutti a disposizione per mister Pietro Buttu che ha diramato le seguenti convocazioni per la sopracitata partita: Trucco, Meda, Fazio, Ambrosini, Di Lauro, Laera, Costantini, Faedo, Cavallone, Giglio, Martelli, Moscatelli, Risso, Castagna, Tahiri, Pelliccione, Correale, Zanchi, Fatnassi, Mella.