Calcio, Ligue 1. Il Monaco riparte da Jardim. E stasera è match cruciale contro il Dijon

Giornata particolare in Ligue 1 che in questo sabato sera (ore 20) vede scendere in campo le squadre della Costa Azzurra con due partite da vincere ad ogni costo dopo una settimana movimentata.

Dijon-Monaco. Il Monaco, dopo l'esonero di Henry, ha affidato nuovamente la panchina a Jardim che è tornato sulla panchina del Principato dopo l'esonero di qualche mese fa con la missione salvezza da compiere. Questa sera sul campo del Dijon i monegaschi devono cambiare passo e ottenere i tre punti.

Probabili formazioni

Dijon: Allain; Chafik, Yambéré, Lautoa, Haddadi; Abeid, Loiodice; Kwon, Sliti, Saïd; Tavares

Monaco: Benaglio; Glik, Naldo, B. Badiashile; Henrichs, Fabregas, Tielemans, Ballo-Touré; Lopes, Golovin; Falcao

Nizza-Reims. Non può sbagliare in casa il Nizza di Vieira. Dopo l'addio in settimana di Balotelli passato al Marsiglia, i rossoneri puntano al bottino pieno questa sera contro il Nimes.

Probabili formazioni

Nizza: Benitez; Herelle, Dante, Sarr; Atal, Makeko, Tameze, Cyprien, Burner; Saint-Maximin, Ganogo

Nimes: Bernardoni; Alakouch, Briacon, Landre, Maouassa; Thioub, Ferri, Savanier, Bouanga; Alioui, Depres