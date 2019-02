Calcio, Prima Categoria. Don Bosco Valle Intemelia, serve la svolta. Santamaria: "Baia Alassio? Per noi tutte le partite sono importanti"

Il Don Bosco Valle Intemelia non può sbagliare. E' questo l'imperativo in casa biancorossa per la sfida di domani pomeriggio dello 'Zaccari' contro la Baia Alassio, dopo le sconfitte esterne sui campi di Altarese e Pontelungo.

Come uscire da questo momento? Vincendo". La partita di domani per la squadra di mister Medori è una tappa molto importante, dopo un inizio di girone d'andata in salita. Il difensore Emanuele Santamaria è fiducioso: "Per noi sono tutte partite importanti da qua alla fine - sottolinea il biancorosso - anche se sicuramente le prossime cinque sono fondamentali. Come uscire da questo momento? Vincendo. Quello che conta ormai è solo quello, sia per la classifica che per il morale che in questi momenti è quello che ti fa fare il salto di qualità".

"In questo periodo non è facile arrivare sereni ad una partita". Il giocatore dei biancorossi conferma che il momento non è facile: "Sicuramente quando arrivi da un periodo così negativo di risultati e situazione complicate con molti infortuni non è così facile arrivare sereni ad una partita - evidenza Santamaria - la palla scotta e rischi qualche errore in più.

Ma i giocatori più esperti devono dare tranquillità al gruppo e quelli di qualità devo fare la differenza. Io sono sicuro della forza e della volontà di questo gruppo e quindi usciremo da questo periodo negativo".