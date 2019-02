Calcio, Promozione. Ospedaletti, la ripartenza si chiama Vallescrivia. Elia Ambesi: "Ci aspetta un avversario tosto"

L'Ospedaletti è pronto a ripartire dopo lo stop subìto nello scorso turno di campionato sul campo della Loanesi. Domani pomeriggio la compagine orange va a caccia della ripartenza ospitando il temibile Vallescrivia che arriva dalla vittoria con la Dianese & Golfo.

"Vallescrivia squadra tosta". Alla vigilia del match contro i genovesi in casa orange a parlare è il quotato Elia Ambesi, uno dei protagonisti della capolista: "Ci aspettiamo una squadra tosta sotto tutti i punti di vista - dichiara il difensore - ma non ci sentiamo sotto pressione. Siamo consapevoli della nostra forza e del nostro gruppo".

"Cerco di dare sempre il 100%". Elia Ambesi analizza la sua prima annata in maglia orange: "La mia stagione? Io cerco di dare il mio 100% in tutte le partite - sottolinea Ambesi - e sperare di portare l'Ospedaletti in categorie superiori, dove merita di stare una società così".

"Auguro il meglio a mio fratello Mattia". Il difensore centrale regala un commento sul fratello Mattia, passato al calcio a 5 nell'Airole: "Sono contento per lui - evidenza Elia - perché è un giocatore con delle qualità che pochi hanno. Di sicuro darà una grossa mano alla sua nuova squadra: gli auguro un grande in bocca al lupo così come all'Airole".