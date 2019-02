Calcio, Seconda Categoria, speciale Virtus Sanremo-Carlin's Boys. In casa neroazzurra mister Litardi non si fida: "Sarà una partita complicata, mi aspetto un avversario aggressivo"

In casa Carlin's Boys c'è grande attesa per il sentito derby contro la Virtus Sanremo, in programma domenica pomeriggio a Pian di Poma che apre il girone di andata del campionato di Seconda Categoria.

"Mi aspetto una partita complicata". Quello della prima giornata di ritorno sarà una partita non semplice per la capolista neroazzurra e a Rivierasport.it ne è sicuro anche mister Eros Litardi: "Mi aspetto sicuramente una partita complicata - dichiara il mister - un po' per la pausa, un po' perché i derby sono partite diverse dove i valori cambiano. Secondo me dato che siamo primi in classifica, nel girone di ritorno troveremo tutti i nostri avversari che contro di noi metteranno sempre qualcosa in più".

Ma che avversario si aspetta il tecnico rispetto alla vittoria dell'andata? "Io mi aspetto una Virtus Sanremo aggressiva - sottolinea l'allenatore - ma penso che dipenda tutto da noi".