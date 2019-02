Calcio, Serie D. Sanremese, trasferta insidiosa sul campo della Fezzanese. Lupo: "Serve lo stesso atteggiamento di domenica scorsa"

Archiviati gli entusiasmi per la vittoria nel derby contro il Savona, la Sanremese è al lavoro per preparare la trasferta di domani sul campo della Fezzanese (fischio d’inizio alle 15). La vittoria contro i biancoblù ha dato nuova linfa alla squadra che ora si trova da sola al secondo posto in classifica.

"Sarebbe da stupidi non avere lo stesso atteggiamento di domenica – dichiara mister Alessandro Lupo alla vigilia – credo che nei prossimi due messi si possano tirare le somme per quello che sarà, poi nelle ultime partite vedremo la classifica. Vogliamo fare più punti possibili per un finale di stagione come si deve e se avessimo sempre un sostegno del pubblico come domenica scorsa sarebbe tutto più semplice.

Infine volevo ringraziare il nostro direttore generale Giuseppe Fava, non mi sarei aspettato questa sintonia tra due persone che sono alla prima esperienza in prima squadra. Se, come dicono, sto facendo grandi cose è merito suo".

La Fezzanese naviga nella seconda metà della classifica e si trova al 12° posto con un bottino di 24 punti, a più 1 sulla zona playout. I levantini hanno collezionato fino ad oggi 6 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte e sono reduci dal pareggio esterno di domenica scorsa (1-1) sul campo del Milano City.

Per la partita di domani mister Lupo dovrà rinunciare al lungodegente Castaldo in mezzo alla difesa. A centrocampo sarà assente Acampora, uscito dolorante domenica tra il primo e il secondo tempo. Il resto della rosa è a disposizione