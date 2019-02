Volley, Serie C Regionale femminile. Maurina Strescino Imperia a caccia della grande impresa

Il campionato di Serie C Regionale femminile vivrà un turno numero 13 molto interessante per le due squadre della nostra provincia impegnate nel torneo: doppia trasferta scivolosa per Grafiche Amadeo Sanremo nel pomeriggio (ore 17) e Maurina Strescino Imperia in serata (ore 21).

Matuziane all'attacco. Iniziamo dal pomeriggio quando le matuziane del Grafiche Amadeo Sanremo cercheranno un riscatto importante nella temibile trasferta sul parquet del Volley Genova Vgp. L'obiettivo per le sanremesi è quello di aumentare il bottino di 15 punti, contro un'avversaria alla portata.

A caccia dell'impresa. La Maurina Strescino Imperia va a caccia della grande impresa. Le ragazze di coach Luca Gallo, dopo la buona prova di una settimana fa, vogliono trovare altre conferme in trasferta contro il quotato Volare Volley che è quinto in classifica. Servirà una grande prova alle ragazze imepriesi per portare a casa almeno un punto.