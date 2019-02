Imperia: oltre 700 partecipanti per la Cmp Urban Trail, vittoria al marocchino Elhousine Elazzaoui (Foto e Video)

E’ stato il marocchino Elhousine Elazzaoui, con il tempo di 2 ore, 20 minuti e 49 secondi ad aggiudicarsi la 2a edizione della Cmp Urban Trail di Imperia, che si è svolta questa mattina con uno straordinario successo di partecipanti, circa 700.

Il nordafricano ha prevalso sul piemontese Danilo Lantermino della ‘Podistica Valle Varaita’ e sugli imperiesi Enzo Romeri (terzo) e Corrado Ramorino (quarto). Al quinto posto un altro imperiese, Alberto Ghisellini ed al 6° il sanremese Denis Capillo.

Nella gara breve vittoria dell’imperiese Lorenzo Trincheri, con 39 secondi di vantaggio sul sanremese Daniele Carlini e 3.15 sul cuneese Mauro Franza. Tra le donne vittoria di Alice Minetti, con 59 secondi di vantaggio su Lisa Seffusatti e 1.39 su Federica Bongiovanni.

E’ intervenuto anche l’Assessore regionale Marco Scajola: “Una manifestazione di grande successo e la Regione la sostiene. Faccio i miei complimenti ad Alessandro per la sua tenacia e le sua capacità. Siamo a fianco di questi eventi, sia a livello economico che di promozione, anche al di fuori della Liguria. Sono eventi che devono crescere per far diventare il territorio un volano per manifestazioni sportive, che portino gente ed economia. Come Regione stiamo investendo nella Cmp Urban Trail, con la quale abbiamo lavorato bene e, in due anni si è già imposta come una delle più importanti del settore”.

Straordinaria affluenza di partecipanti e di pubblico, con una bellissima giornata che ha accompagnato i partecipanti, entusiasti per l’organizzazione.