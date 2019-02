Lorenzo Rossi sul primo gradino del podio nel ‘24° Trofeo internazionale Alpe Adria’ di judo a Lignano Sabbiadoro

L'attività agonistica del 2019 non poteva iniziare meglio per il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.: nella prima giornata di gara del "24° Trofeo Internazionale Alpe Adria" Grand Prix CA/JU, in programma il 26 e 27 gennaio 2019 a Lignano Sabbiadoro, l'atleta CADETTO Lorenzo Rossi, nella categoria di peso oltre 90 Kg., ha condotto una gara superba, vincendo tre incontri per ippon e classificandosi al primo posto della sua categoria.



Il Trofeo Alpe Adria è la gara che, di solito, apre l' attività internazionale dell'anno, fa parte del circuito dei Grad Prix ed interessa gli atleti Cadetti e Juniores. La prima giornata è dedicata agli atleti Cadetti, ovvero i nati negli anni 2002 - 2003 - 2004. Lorenzo Rossi ha avuto modo di mettersi in mostra in più occasioni nelle gare per Cadetti, tanto che nel 2018 si è classificato al secondo posto nella Finale Nazionale del Campionato Italiano ed è inserito al secondo posto nella Ranking List Nazionale Cadetti 2019.



La seconda giornata di gara, 27 gennaio 2019, vede all'opera gli atleti Juniores (nati nel 1999 - 2000 - 2001) e Lorenzo Rossi può partecipare in quanto atleta Cadetto cintura nera. La giornata si prospetta difficile, ma la partecipazione costituisce già la possibilità di una bella esperienza in una classe superiore.



I Tecnici che allenano l'atleta, il Maestro Alberto Ferrigno e l'Istruttore Alessio Ferrigno, continuano giornalmente la sua preparazione, in modo da far sì che i risultati siano sempre più soddisfacenti.