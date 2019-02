Pallacanestro: sconfitta in trasferta per il Basket Club Ospedaletti nel campionato di Serie C

BC Ospedaletti-Recco 61-74 (14-22 15-15 12-26 20-11)

BC Ospedaletti: Colombo 30 Olivari 9 Picerno 6 Revetria 4 Gilardino 4 cologgi 5 Carlucci 3 Rossi, formica, Vivo.

Recco: Caddeo 2 Ermirio 1 tabacchi, bottino 7 Canepa 2 Giordano 21 Belingheri, Acerni 21 carpaneto 6 Mariani 7 Cobianchi 1

Svanisce il sogno del BC Ospedaletti di agguantare l'ottavo posto. Ancora una partenza ad handicap degli Orange che subiscono la fisicità dei genovesi che, con un terzo tempo super, mettono in ghiaccio il match.

Solo l'ultimo quarto è del BCO che, con tutti i giovani più Colombo (30 punti), riesce a limare il punteggio. Coach Lupi dichiara "Non mi aspettavo un approccio così poco determinato. Continuiamo a fare troppi errori banali e gli avversari ne approfittano. I giovani questa volta sono stati convincenti ma non è bastato. Andiamo avanti per ora in palestra e lavoriamo sodo ma spero che la squadra non molli. E' troppo importante rimanere uniti".