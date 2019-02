Calcio, Prima Categoria, 15a giornata. Duello a distanza tra Veloce Savona e Camporosso. Soccer Borghetto, insidia Plodio

Il campionato di Prima Categoria mette sul piatto una giornata numero 15 molto importante, con il duello in testa alla classifica che proseguirà: potrete seguire tutto nel Live Score su Svsport.it e Rivierasport.it

In questo turno di campionato riflettori puntati sul duello a distanza tra la capolista Veloce Savona e l'inseguitrice Camporosso che sono divise da soli tre punti: i savonesi sono di scena sul campo del Borghetto, i rossoblù nel derby esterno contro il Cervo FC.

Il Soccer Borghetto, terzo della classe, dovrà superare l'ostacolo Plodio in trasferta. In chiave playoff da seguire lo scontro diretto tra Quiliano & Valleggia e Speranza Savona. A caccia del rilancio è il Don Bosco Valle Intemelia che ospita la Baia Alassio, mentre chiudono questo turno di campionato la sfida interna del Letimbro contro l'Altarese. Il match del Pontelungo sul campo dell'Aurora è stata rinviata a domenica prossima.