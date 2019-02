Calcio, Promozione, 18a giornata. Ospedaletti, vietato sbagliare. Loanesi, Bragno e Taggia in agguato

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 18 tutta da seguire, dove la leader deve subito rialzarsi e le avversarie subito dietro tenteranno l'aggancio o il sorpasso in testa: potrete seguire tutto nel Live Score su Svsport.it e Rivierasport.it

La capolista Ospedaletti ospita al 'Morel' di Ventimiglia l'insidioso Vallescrivia, una partita che gli orange non possono sbagliare. Subito dietro attenzione particolare ai match interni di Loanesi (a -1) e Bragno (a -2) contro Serra Riccò e Sestrese. Trasferta ricca di trappole per il Taggia (a -3) sul campo dell'Arenzano che può rientrare nella zona playoff.

In chiave spareggi ecco la sfida interna del Legino contro il Celle Ligure, mentre per la Dianese & Golfo cruciale è la sfida interna con la Voltrese per uscire dal tunnel di risultati non esaltanti. In ottica salvezza può valere molto lo scontro diretto tra Ceriale e Sanstevese, mentre il Varazze ospita il Mignanego.