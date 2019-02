Calcio, Promozione. Sanstevese, mister Siciliano si prende il punto di Ceriale: "Risultato giusto. La salvezza diretta è la nostra Champions"

La Sanstevese ottiene un altro risultato positivo che allunga la striscia senza sconfitte. A fine partita ad analizzare lo 0-0 ottenuto sul campo del Ceriale, il terzo consecutivo in trasferta dopo quelli contro Taggia e Varazze, è mister Simone Siciliano:

"Nessun rammarico per la partita di oggi - commenta il mister - sono consapevole e onesto che loro il primo tempo potevano fare goal in un paio di occasioni, dove è stato bravo il nostro portiere Laura. Nel secondo siamo entrati con un altro piglio e potevamo raccogliere qualcosa in più: penso.che lo 0-0 sia il risultato più giusto. Il Ceriale è una squadra organizzata e non so quante formazioni porteranno via punti da questo campo".

Il tecnico punta l'obiettivo: "La salvezza diretta è la nostra Champions - sottolinea Siciliano - noi ci crediamo e vogliamo riuscirci. Poi se non sarà cosi non faremo certo drammi. Ma una cosa è sicura, all'andata la partita di oggi l'avremmo persa".