Calcio, Promozione. Taggia raggiunto nel finale dall'Arenzano. Alessio Cuneo: "Dispiaciuti per il pareggio, ma il campionato è ancora aperto"

Il Taggia non supera l'Arenzano, ma la vittoria è sfumata ai giallorossi proprio nel recupero, con la compagine di mister Maiano che scivola ora -5 dall'Ospedaletti capolista.

Tra i protagonisti della sfida c'è stato ancora una volta il ritrovato Alessio Cuneo, in rete per la seconda trasferta consecutiva che a fine match ha esternato tutto il suo rammarico a Rivierasport.it per il 2-2 finale:

"Siamo dispiaciuti per il pareggio - dichiara Cuneo al fischio finale - perchè il risultato si era messo a nostro a favore. Purtroppo la prestazione non è stata delle migliori, ma siamo stati bravi a riprenderla e passare in vantaggio".

Cuneo, nonostante il nuovo svantaggio dalla vetta, guarda con ottimismo al futuro: "Penso che il campionato sia ancora aperto e possa succedere di tutto".