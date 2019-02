Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, 2-0 sul Riva Ligure che regala morale. Pesante: "L'importante era vincere"

L'Atletico Argentina inizia il 2019 come aveva terminato il 2018: una vittoria e tre punti in cassaforte.

I rossoneri sono stati bravi a superare per due reti a zero un mai domo Riva Ligure, rimasto più che mai vivo e in partita fino al raddoppio di Mbaye. Arriva così per i ragazzi di Mister Pesante l'ottavo risultato utile consecutivo e, guardando la classifica, tutto è ancora possibile.