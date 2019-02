Calcio, Serie D, 21a giornata. Sanremese, esame di maturità da superare: è sfida alla Fezzanese (ore 15)

La Sanremese va a caccia della continuità, provando a confermarsi dopo la bella vittoria dello scorso turno di campionato contro il Savona. Oggi pomeriggio (calcio d'inizio ore 15, arbitro Baldelli di Reggio Emilia) i matuziani saranno impegnati a Sarzana sul campo della temibile Fezzanese.

In terra spezzina mister Lupo dovrà fare a meno per difesa e centrocampo di Castaldo e Acampora, con il primo che sta recuperando dal suo infortunio e il secondo uscito malconcio dal derby con gli striscioni. Il tecnico dovrebbe opporre agli spezzini questo undici: Manis in porta; Fiore, Giubilato, Videtta, Anzaghi in difesa; Rotulo, Taddei, Spinosa a centrocampo; Molino, Lo Bosco, Scalzi in attacco.

La squadra sarà seguita da un nutrito numero di tifosi che partirà in tarda mattinata dal 'Comunale'.

Potrete seguire la sfida tra Fezzanese e Sanremese nella web cronaca Live su Rivierasport.it