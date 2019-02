Tennis. Il sanremese Gianluca Mager scalda i motori per i Challenger di Chennai e Bangkok

Il sanremese Gianluca Mager, dopo il trionfo a Koblenz non vuole più fermarsi. La racchetta che si allena al Tennis Sanremo ed è preparata da Matteo Civarolo, sarà protagonista a Chennai, in India, e subito dopo a Bangkok in Thailandia nei rispettivi tornei Challenger.

Il sanremese partirà per l'India la prossima settimana proprio mentre la nazionale azzurra, dove non ci sarà Fabio Fognini, sarà impegnata in Coppa Davis contro la nazionale di casa.

I prossimi due Challenger possono confermare l'ottimo inizio stagionale di Mager.