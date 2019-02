Dal 1° febbraio 2019, al via le iscrizioni al Torneo Ravano 2019

Il Torneo Ravano festeggia in questa edizione il 35° anno dalla sua nascita ed è caratterizzato non solo dalla sua particolare longevità ma anche dal fatto di essere riconosciuto come il Torneo giovanile scolastico più grande d’Europa dedicato agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria.

La Scuola di Pallavolo Mazzucchelli Sanremo fa sapere che anche quest'anno organizzerà le fasi locali del Ravano nella specialità Volley S3. Collaboreranno all'iniziativa il Comune di Sanremo, il Panathlon Club Imperia/Sanremo, i Consoli del Mare. L’evento è patrocinato a livello nazionale dal CONI e da tutte le 11 Federazioni sportive coinvolte.

"La fase locale della manifestazione Torneo Ravano – Coppa Paolo Mantovani nel Comune di Sanremo per la disciplina del Volley - si spiega nel comunicato - si svolgerà Lunedì 15 Aprile presso l'impianto sportivo 'Mercato dei Fiori'. Potranno partecipare bambini e bambine che frequentano le classi terze, quarte e quinte elementari. Il torneo sarà caratterizzata da tanto gioco, divertimento e massimo coinvolgimento di tutti i bambini. Per permettere davvero a tutti di giocare e divertirsi, anche quest'anno, nelle fasi locali, sarà applicato il nuovo regolamento FIPAV!!! Si gioca con il Volley S3 Green.

Per rendere la giornata ancora più divertente, coinvolgente e formativa sono previsti più premi e concorsi. Continuano il concorso ‘Fair -Play... Happy Play!’ e cartellino verde della SdP Mazzucchelli Sanremo e il Premio per ‘la classe con il miglior tifo’, i cui premi saranno offerti dal Panathlon Club Imperia/Sanremo e novità 2019 viene inserito il concorso a tema sul Il rispetto del Mare. ​Come sempre, infatti, il torneo è abbinato al Santuario Pelagos. Quest'anno abbiamo inserito il Concorso ‘Respect the Sea: riduci, riusa, ricicla’ per sensibilizzare i bambini sui pericoli dell'inquinamento marino e sull'importanza del rispetto dell'ambiente. Nei momenti di pausa le classi potranno realizzare elaborati a tema (cartelloni, oggetti, disegni, ecc), anche utilizzando materiali di riciclo e reinventandone un uso diverso. Il migliore elaborato sarà premiato dai Consoli del Mare.

Le maestre potranno iscrivere le squadre sul sito www.torneoravano.com a partire dal 1° febbraio 2019. Vi aspettiamo numerosi!!!".