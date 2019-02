Volley, Prima Divisione maschile. Bordivolley superato in casa: gli scatti di Eugenio Conte (FOTO e VIDEO)

PRIMA DIVISIONE MASCHILE

BORDIVOLLEY 'Ristorante le due palme' - 'Ristorante Pizzeria Solentiname' SANREMO 0-3 (9-25; 22-25; 9-25)

Il Bordivolley targato 'Ristorante le due palme' cade nel derby interno del campionato di Prima Divisione maschile contro i matuziani del 'Ristorante Pizzeria Solentiname' Sanremo.

La sfida. Il risultato di 0-3 conferma la forza ospite che fa suo il primo set con il punteggio di 9-25. Nel secondo set più equilibrio in campo con i bordigotti che non riescono a spuntarla e cedono il parziale per 22-25. Nel terzo e decisivo set altro 9-25 per i sanremesi.

Riviviamo tutte le emozioni del match, giocata al Palazzetto dello Sport di Bordighera, nella galleria di scatti realizzata dal nostro Eugenio Conte.