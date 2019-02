Arti marziali. Judo Club Sakura Arma di Taggia, Lorenzo Rossi sul podio al Trofeo Internazionale Alpe Adria

Si è concluso nel migliore dei modi il "24° Trofeo Alpe Adria" di Judo, Grand Prix Cadetti e Juniores, che si è svolto a Lignano Sabbiadoro, disputato lo scorso fine settimana.



Le due giornate di gara, riservate una agli atleti Cadetti ed una agli atleti Juniores, vedevano in gara Lorenzo Rossi, classe Cadetti, che, in quanto cintura nera, poteva gareggiare anche nella classe superiore, quella degli Juniores.



Nella gara dei Cadetti, sabato 26/01 Lorenzo Rossi si imponeva conducendo degli incontri serratissimi, che terminavano tutti con "Ippon" (punto pieno) e che lo portavano a terminare la gara sul gradino più alto del podio.



Domenica erano in gara gli Juniores e Lorenzo Rossi, come detto, poteva partecipare in quanto Cadetto Cintura Nera. I partecipanti erano numerosi ed agguerriti, ma Lorenzo Rossi intendeva giocarsi bene le sue carte e così ha fatto. In una categoria sconosciuta e con atleti più grandi di lui anche di tre anni, non si è intimorito e ha condotto una gara molto positiva, imponendosi incontro dopo incontro e cedendo soltanto ad un atleta sloveno di fama internazaionale: ma il podio è stato centrato.



Grande la soddisfazione di Lorenzo Rossi e dei Tecnici Alberto ed Alessio Ferrigno che vedono giorno per giorno maturare il loro atleta e che dichiarano: "Siamo veramente contenti, non ci illudiamo che tutto andrà sempre bene, ma queste due giornate sono state un' iniezione di positività che aiuta tutti a proseguire con impegno e determinazione. Il 10 febbraio Lorenzo gareggerà nell' European Cadet Cup a Follonica e quello sarà un altro impegno veramente importante".