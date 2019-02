Pallamano Ventimiglia, onorata la memoria del giovane Alessio Vinci prima della sfida contro l'ASBTP Nizza

La Pallamano Ventimiglia continua imperterrita la sua cavalcata nel Campionato Dipartimentale delle Alpi Marittime Francesi. Sabato sera il Palaroya era colmo per onorare la memoria del giovane Alessio Vinci, tragicamente scomparso la settimana scorsa e amico di diversi giocatori ponentini, a cui è stato dedicato un minuto di silenzio prima dell'inizio della gara contro l'ASBT Nizza con una maglietta dalla scritta commovente: 'Sei vicino alle stelle... Ciao Ale!"

Nella ripresa la gara cambiava e complice alcuni svarioni difensivi dei ventimigliesi, l'incontro diventava molto equilibrato. I nizzardi non avevano nulla da perdere e giocavano senza alcun complesso, dando seriamente filo da torcere ai ragazzi di Pippo Malatino . La partita si concludeva con il risultato di 39-34, consegnando ai ventimigliesi la nona vittoria su nove sfide giocate.

"E' stata veramente una bella partita - sottolinea Pippo Malatino - giocata bene da entrambe le squadre. Noi ci aspettavamo un Nizza molto determinato, perché si giocava le ultime carte per poter accedere al livello di eccellenza: I nostri ragazzi devono ancora rivedere qualche automatismo in difesa, ma l'entusiasmo e la voglia di migliorarsi, sono convinto che sarà il viatico per risolvere questi problemi.

Abbiamo avuto in settimana la notizia della vittoria a tavolino contro i nostri amici di Valloris, questo fa si che adesso possiamo vantare 9 vittorie su 9 incontri, prima dell'ultima gara del girone di sabato prossimo a La Colle sur Loup, che vogliamo vincere per chiudere in bellezza questa prima fase del campionato".