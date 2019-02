Pallacanestro: vittorie senza problemi per le formazioni Under 13 e Under 14 del Sea Basket Sanremo

Nel campionati Under 13 e Under 14 sono arrivate due vittorie in altrettante gare per i ragazzi del Sea Basket Sanremo.

Nell’Under 13 i continui miglioramenti dei ragazzi portano ad una bella vittoria in trasferta a Taggia: “Oggi sono particolarmente contento - dichiara coach Mauro Bonino - perchè ho avuto l'opportunità di poter far giocare tutti i ragazzi, anche quelli appena arrivati, e loro hanno risposto con energia ed entusiasmo, li ringrazio e gli faccio i complimenti".

Nel campionato Under 14 arriva la nona vittoria consecutiva con zero sconfitte: "Oggi - dichiara coach Simone Sandel - abbiamo incontrato dei ragazzi alle loro prime armi, in questi casi è sempre difficile gestire la partita, ma alla fine ci siamo divertiti tutti".

Campionato Under 13

Olimpia Taggia-Sea Basket Sanremo 31-55

Sea Basket Sanremo: Bousof Adam, Loggia Andrea, Mediati Jacopo, Gozzi Thomas, Delegati Andrea, Fellegara Diego, Camillò Emanuele, Goracci Leonardo, Franceschini Simone, Rainisio Bryan, Arosio Leonardo, Moretti Tommaso, Rodigari Luca, Bertinelli Flavio. Allenatore: Bonino Mauro