Calcio a 5 femminile. Imperia cinica e vincente a La Spezia. Anna Giannattasio: "Successo importante per il morale"

Un'altra vittoria per la formazione dell'Imperia femminile di calcio a 5 che in trasferta a La Spezia riesce ad imporsi per 5 reti a 7 contro lo Spezia Calcio. Doppietta per il capitano Palombini, tripletta per la Lecce e un'altra doppietta invece per la Ferreri. Partita molto combattuta su un campo difficile e contro una squadra sicuramente ben organizzata.



"Abbiamo giocato una partita non facile sulla carta - dichiara Anna Giannattasio - e nemmeno in campo perché abbiamo incontrato una squadra ben organizzata che ci ha impegnato in diverse occasioni.

Il primo tempo, dopo lo svantaggio iniziale, abbiamo reagito bene segnando tre gol con Ilenia Lecce e un gol a testa del capitano Palombini e di Tiziana Ferreri e delle belle parate di Chiara D'Oria, andando a riposo sul risultato di 5 a 2 per noi. Il secondo tempo abbiamo accusato un pochino la lunga trasferta, ma siamo riuscite a portare ugualmente a casa i tre punti con un paio di mie belle parate e un gol a testa ancora di Ferreri e Palombini, nel momento forse più in salita del match.

La partita è terminata 7 a 5 per noi, nonostante aver subito questi gol, abbiamo portato a casa una vittoria importantissima per il morale della squadra e per la classifica conservando il primato. Adesso testa a mercoledì, dove incontreremo il Mallare in casa, perché vogliamo proseguire la serie positiva di risultati".

Il prossimo impegno delle nerazzurre è in programma per mercoledì 30 contro Mallare presso il campo "F.Salvo" ai Piani di Imperia alle ore 21:00.