Calcio, Eccellenza. Ventimiglia, la vittoria non arriva. Daddi rammaricato: "Non stiamo esprimendo tutto il nostro potenziale"

Il Ventimiglia non riesce ad ottenere tre punti che ormai mancano da parecchio tempo. I granata impattano anche sul campo del fanalino di coda Valdivara e si sono solo a due lunghezze dalla zona calda dei playout nel campionato di Eccellenza.

"Non stiamo esprimendo tutto il nostro potenziale". A segnare il momentaneo vantaggio in terra spezzina è Pietro Daddi che trova la seconda rete consecutiva in trasferta con la maglia dei frontalieri dopo quella al Busalla. A Rivierasport.it il bomber esprime tutto il suo rammarico: "C'è del rammarico per questo risultato - sottolinea l'attaccante - ma nello stesso tempo non stiamo esprimendo tutto il nostro potenziale. Solo con la convinzione dei nostri mezzi e il mettersi a disposizione del proprio compagno di squadra si può uscire con positività da questo momento".

Domenica prossima il Ventimiglia di Soncin è chiamato ad una prova importante tra le mura amiche contro il Vado, l'occasione di realizzare qualcosa di importante contro una big del campionato.