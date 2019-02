Calcio. L'imperiese David Riviera pronto a sbarcare in Portogallo, destinazione Benfica: "Per me grande occasione, darò il massimo"

E' giovane con grande voglia ed entusiasmo. Stiamo parlando del portiere David Riviera, imperiese doc, che è pronto per un grande salto nella sua carriera da estremo difensore.

Destinazione Lisbona. Il giovane Riviera in questo periodo si è allenato con la Virtus Sanremo di Moroni, ma l'occasione è arrivata con l'imminente partenza per Lisbona, in Portogallo e destinazione Benfica nelle giovanili del club lusitano.

"Grande occasione, voglio giocarmi le mie carte". Riviera prima della partenza (che avverrà nella giornata di giovedì) ci ha concesso qualche dichiarazioni con ringraziamenti particolari: "Per me questa è una grande occasione che voglio sfruttare al massimo - sottolinea a Rivierasport.it Riviera - dove mi impegnerò al massimo per giocarmi le mie carte. Vorrei dedicare questo mio momento magico ai miei genitori che mi sono sempre vicini e supportano in tutto, ma anche al mio ex preparatore dei portieri Giuseppe Messina.

Un grazie anche alla Famiglia Moroni che mi ha permesso di allenarmi con la Virtus Sanremo in questo periodo".