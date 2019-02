Calcio, Prima Categoria. Cervo FC, Casassa guarda avanti: "Questa sconfitta non deve buttarci giù, crediamo fortemente alla salvezza"

Lorenzo Casassa, giocatore fondamentale per il Cervo FC

Il Cervo FC cade tra le mura amiche di misura contro il Camporosso secondo della classe, ma i gialloneri sono stati autori di un'ottima prova mettendo spesso in difficoltà i più quotati ospiti. Ora la situazione di classifica vede i gialloneri a quota 12 punti, con la distanza che è di sei punti tra loro e la salvezza diretta.

"Sconfitta che non deve buttarci giù". In casa giallonera analizza lo scivolone di ieri Lorenzo Casassa, uno dei più positivi: "La sconfitta di ieri non ci deve buttare giù - dichiara l'attaccante - ma anzi deve darci grande consapevolezza. Abbiamo giocato la partita alla pari creando diverse occasioni da gol".

"La salvezza? Ci crediamo tutti". Casassa crede fortemente alla possibilità di arrivare alla salvezza come tutto il gruppo: "La salvezza? Ci credo fortemente come tutto il resto della squadra - sottolinea il giocatore giallonero - visto che i mezzi li abbiamo: sta solo a noi. Speriamo anche ad un po' di fortuna, perché quella ci manca per davvero".