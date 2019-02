Calcio, Prima Categoria. Il Camporosso tiene il ritmo della Veloce Savona. Luci: "Complimenti ai miei ragazzi, vinto una partita importante. Pesco? Sta facendo bene"

Il Camporosso porta a casa tre punti importanti e tiene il ritmo della Veloce Savona, che grazie al colpo in casa del Borghetto, resta con tre punti di vantaggio sui rossoblù grazie alla vittoria esterna ottenuta sul campo del temibile Cervo FC.

"Risultato che vale tanto". Dopo le dichiarazioni del match-winner Pesco subito dopo il fischio finale, il giorno dopo analizza questi pesanti tre punti mister Carmelo Luci: "Questo è un risultato che vale tanto - sottolinea il tecnico - perchè l'abbiamo ottenuto su un campo difficile e molto piccolo dove il discorso fisico lo faceva da padrone. Il Cervo ha fatto un'ottima partita sotto ogni aspetto, ma noi abbiamo avuto tante palle gol che non abbiamo sfruttato colpendo quattro traverse, ma nonostante questo Farsoni ha dovuto compiere due interventi importanti per salvare il risultato: non chiudere partite come queste per noi è una pecca".

"Complimenti al Cervo". Il tecnico rossoblù ammette l'ottima partita del Cervo FC: "Faccio i complimenti al Cervo per come ha interpretato la partita - evidenza Luci - e anche ai miei ragazzi, perchè queste partite sono importanti: hanno avuto voglia e compattezza".

"Pesco? Sta facendo bene". Luci conclude con un commento su un Matteo Pesco sempre più decisivo e importante per la sua squadra: "Pesco? Sta facendo bene, l'ho preso perchè sono consapevole di quello che può dare a questa squadra".