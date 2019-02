Calcio, Promozione. Dianese & Golfo, primo brindisi del 2019. Canu regala tre punti d'oro: "Successo che ci permette di rialzare la testa"

La Dianese & Golfo torna a vincere e lo fa dopo un periodo non semplice costellato da un solo punto e sconfitte anche sfortunate. I giallorossoblù giocano una partita importante e contro la Voltrese è una rete in pieno recupero a far gioire i ragazzi di mister Bencardino.

"Vittoria che vale molto". A decidere la sfida è una rete di Leonardo Canu a tempo scaduto, che consente alla compagine giallorossoblù di uscire da un tunnel fino a quel momento ancora scuro: "Questa vittoria vale molto per noi - sottolinea il match-winner - perchè ci permette di rialzare la testa e pensare in grande. Ma allo stesso tempo di respirare, tirandoci fuori da un periodo non facile e abbastanza negativo. Nel calcio ci sono questi periodi non facili, ma l'importante è saperli affrontare restando tutti uniti".

"Il merito è dei miei compagni di squadra". L'autore della rete decisiva elogia il lavoro della squadra fatto vedere contro i genovesi: "Quando faccio gol vince la squadra e il merito è tutto dei miei compagni di squadra. La nostra prova contro la Voltrese è stata positiva - evidenza Canu - siamo scesi in campo con lo spirito giusta, voglia di fare e la determinazione che ci voleva".

"Per i nostri tifosi". L'ex Imperia ha una dedica speciale: "Questa vittoria e il mio gol sono dedicati a tutti i nostri tifosi e alla gente che segue con passione la Dianese & Golfo".