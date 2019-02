Calcio, Promozione. Taggia, mister Maiano analizza il 2-2 con l'Arenzano: "In questa fase del campionato non si può regalare niente a nessuno"

Il giorno dopo il rammarico è tanto in casa Taggia, dopo il pareggio subìto in rimonta sul campo dell'Arenzano. Con questa divisione di posta i giallorossi scivolano a -5 dalla testa della classifica e rallentano la marcia nonostante l'ottimo momento di forma di qualche elemento importante della rosa come Cuneo e Guirat, marcatori in terra genovesi

"Giocato contro un'ottima squadra". Dopo le dichiarazioni di Alessio Cuneo al nostro quotidiano online subito dopo il fischio finale, a Rivierasport.it è mister Christian Maiano ad analizzare la divisione di posta con l'Arenzano: "Devo dire che abbiamo giocato contro un’ottima squadra - esordisce il mister - dove nel primo tempo abbiamo sofferto tantissimo la loro manovra. Siamo andati al riposo sotto di un gol ma, onestamente, loro meritavano un vantaggio più ampio. Poi, nel secondo tempo abbiamo fatto degli accorgimenti e abbiamo interpretato la partita in modo più deciso".

"Dispiace aver preso gol alla fine". Il tecnico analizza il match con un pizzico di rammarico: "L'abbiamo ribaltata, giocato un buon secondo tempo e meglio dei nostri avversari. Quando sembrava fatta, abbiamo subito gol a due minuti dalla fine della partita. Aver preso gol alla fine dispiace - sottolinea il tecnico giallorosso - ma con tutta onestà il pareggio è il risultato più giusto".

"In questa fase del campionato non si possono fare regali". L'allenatore del Taggia conclude con un'analisi importante: "Peccato aver interpretato male il primo tempo, in questa fase del campionato non si può regalare niente a nessuno. E aver regalato un tempo agli avversari è il mio unico rammarico - conclude Maiano - e ora speriamo di aver capito la lezione per il nostro futuro".