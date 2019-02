Calcio. Sanremese, mercoledì è sfida al Mantova di mister Massimo Morgia: "La stagione dei matuziani è ottima. La Coppa Italia? Io tengo anche alle amichevoli..."

La Sanremese mercoledì pomeriggio (calcio d'inizio, ore 14.30) ospita il Mantova, compagine blasonata della categoria e che sta comandando il Girone B della Serie D con due lunghezze sul Como. Al 'Comunale' c'è in palio un posto nelle semifinali della Coppa Italia di categoria e i matuziani cercheranno in ogni modo di superare in questa sfida secca i lombardi.

"Nulla temere, ma dovremo dare il massimo come sempre". Noi di Rivierasport, a due giorni dal big-match, abbiamo raggiunto l'allenatore del Mantova, quel Massimo Morgia che in passato è stato allenatore di club importanti di Serie C.

Mister Morgia, mercoledì c'è in palio un importante traguardo: come giudica il campionato della Sanremese e cosa temete dei matuziani? "Si affrontano due squadre che stanno facendo bene, non c’è nulla da temere ma dare solo il massimo come sempre. La stagione della Sanremese mi sembra ottima, il Lecco è avanti ma i punti a disposizione sono ancora tanti quindi tutto è possibile".

Quanto tenete a questa Coppa Italia di Serie D? "Io personalmente tengo anche alle amichevoli, figuriamoci ad un quarto di finale di Coppa..."

Nella sua rosa c'è stato anche se per poco tempo un giocatore come Giorgio Gagliardi che è tornato proprio alla Sanremese: cosa non ha funzionato a Mantova? "Gagliardi è un bravissimo ragazzo ed un ottimo giocatore, ma qua nel Mantova era un po' chiuso ed ha preferito cambiare".

Si è parlato molto del Lecco diviso proprio da Mantova e Como e inserito nel Girone A: come commenta questa situazione? "Dico solo che il Mantova l’anno scorso stava in un altro girone e che oltre al Como si deve misurare anche con altre squadre costruite per vincere come Pro Sesto, Caronnese e Rezzato: il girone più difficile di tutta la Serie D".