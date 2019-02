Calcio, Serie D. Fezzanese, mister Sabatini e bomber Baudi analizzano la sconfitta contro la Sanremese

Nel post partita al "Luperi" di Sarzana intervengono ai nostri microfoni i due allenatori di Fezzanese e Sanremese, il bomber locale Baudi e l'attaccante ospite Lo Bosco e il D.g. matuziano.



"Una prestazione nella quale abbiamo avuto delle difficoltà nel primo tempo sia per meriti loro, ma anche per nostri demeriti concedendo diverse situazioni soprattutto nelle ripartenze e in conseguenza ad alcuni errori in fase di nostro possesso" - è un'analisi molto lucida quella dell'allenatore spezzino Gabriele Sabatini che poi continua - "Nel secondo tempo la squadra è riuscita ad avere un ottima reazione riuscendo a giocare costantemente nella metà campo avversaria con molta intensità e creando diverse buone occasioni. Purtroppo i tre gol subiti nel primo tempo hanno condizionato irrimediabilmente il risultato finale".

Quindicesima marcatura stagionale per capitan Andrea Baudi che con una spettacolare rovesciata accorcia le distanze mantenendo la vetta della classifica marcatori.



"Purtroppo abbiamo regalato il primo tempo, poi nella ripresa c'è stata la reazione. Forse con l'espulsione sarebbe stata un'altra partita. Un altro gol? Purtroppo questo non ha portato punti. Non guardo certo a quanti gol realizzo se non sono utili alla causa, io voglio salvarmi!"



L'ammonizione ti costerà la trasferta in casa dell'Arconatese, un'importante match salvezza. Sei anche uscito anticipatamente...



"Ora sono un po' acciaccato. L'ammonizione mi farà saltare sicuramente la trasferta di Arconate, ma sono sicuro che i miei compagni sapranno cavarsela anche senza di me. Dobbiamo ripartire dal nostro ottimo secondo tempo".