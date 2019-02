Calcio, Serie D. Sanremese spettacolo con la Fezzanese: mercoledì super sfida al Mantova

La Sanremese torna dalla trasferta di Sarzana con un 3-1 rotondo ottenuto contro la Fezzanese. Un risultato reso netto nei primi 36 minuti del primo tempo, grazie alle reti di Molino, Lo Bosco e Scalzi.

Squadra al top. La vittoria contro i verdi spezzini è la conferma che i matuziani sono tornati a vivere un ottimo momento di forma, viaggiando come il Lecco ma restando sempre a -8 visto lo striminzito e sofferto 1-0 ottenuto dai blucelesti sul campo del Borgosesia. La rimonta non è impossibile visto che giocatori come Molino, Lo Bosco, Scalzi e Spinosa (solo per citarne alcuni) stanno realizzando prestazioni monstre.

Nel prossimo turno i matuziani ospiteranno la Pro Dronero e il Lecco si ritroverà a giocare, sempre tra le mura amiche, una non semplice sfida contro la Lavagnese. La Sanremese nella ultime quattro partite ne ha vinte tre, sintomo che la squadra sta bene e vuole provare ad agganciare i lombardi che a loro volta hanno realizzato negli ultimi 360 minuti di gioco solo un punto in più di Videtta e compagni.

Mantova, che sfida. Il grande match di mercoledì contro Mantova sarà un appuntamento da non perdere per i sostenitori biancoazzurri. I ragazzi di Lupo si giocheranno l'accesso alle semifinali della Coppa Italia di categoria in un quarto di finale secco con l'occasione di gioire insieme ai propri tifosi.