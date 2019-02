Pallamano: esordio domenica scorsa per l’Under 13 dell’Abc Bordighera contro l’Antibes Juan Les Pins nel campionato dipartimentale francese (Foto)

Esordio in una gara ufficiale per moltissimi giovanissimi atleti dell’Abc Bordighera della categoria Under 13, domenica scorsa nel campionato dipartimentale francese.

Tanto divertimento e impegno ha contraddistinto la giornata dove i bordigotti che, per l’appunto alla palestra 'C. Conrieri', hanno affrontato i pari età dell’Antibes Juan les Pins dando vita ad un match vivace ed emozionante che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i presenti, molti anche del club francese, ma che ha visto al termine prevalere i transalpini con il punteggio di 20-16.

Gara equilibrata ad eccezione di un break a fine del primo tempo a favore dell’Antibes che è stato determinante per la vittoria finale anche se la ripresa ha visto i biancorossi riuscire praticamente a riagguantare gli avversari senza però raggiungerli. Grande soddisfazione per il comportamento in campo tenuto dai propri giovanissimi che sicuramente nel corso del campionato sapranno togliersi molte soddisfazione. Campionato che, come da previsione, sarà impegnativo ma senz’altro divertente e che vede iscritte le seguenti formazioni: Pays de Grasse, Antibes Juan Les Pins, Vence, Handaball des Collines, Handball La Colle St Paul, Menton, Breil Sur Roya, Btp Nice.

Prossimo impegno nuovamente casalingo, giovedì 14 febbraio alle 17.30 alla Palestra 'Conrieri' di Bordighera contro il Breil sur Roya. Queste le giovani promesse scese in campo: Anfosso Simone, Anfosso Matteo, Ascone Christian, Balduzzi Alessandro, Bellan Valerio, Fillippi Simone, Galant Daniel, Ungurean Iulian, Vitetta Davide. Coach: Maria Grazia Germano

ABC Bordighera-Antibes Juan les Pins 16-20 (1° tempo 5-12)